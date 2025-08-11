897 Снимка: ТПС/БТА

Две от най-свещените места в Йерусалим - комплексът на Стената на плача и сградата на Великата синагога, бяха надраскани с пропалестински текстове, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Случаят предизвика остра реакция от религиозни лидери и политици.

На червен графит с надпис на иврит "В Газа се извършва Холокост" първи се натъкнали охранители в близост до портата Муграби - входа към Храмовия хълм, разположен в южната част на площада пред Стената на плача. Вандалският акт е извършен в близост до т. нар. Езрат Израел - зона за смесена молитва, отделена от основния молитвен площад, предаде БТА.

Малко по-късно подобен надпис бе забелязан и върху фасадата на Великата синагога в централната част на града. Полицията е арестувала 27-годишен жител на Йерусалим, заподозрян за двете прояви на вандализъм. Той е отведен за разпит и предстои да бъде изправен пред съд, където ще бъде поискано удължаване на задържането му.

Главният равин на Стената на плача и на свещените места - равин Шмуел Рабиновиц, остро осъди действията, определяйки ги като светотатство. "Свещените места не са място за политически протест, независимо от съдържанието му. Още по-малко, когато става дума за най-святото място за еврейския народ", заяви той.

Равинът припомни, че подобно нещо се е случвало и преди - в северната част на Стената, и допълни, че и този път ще даде указания как надписите да бъдат почистени, без да се нарушава светостта на каменните стени, в съответствие с юдейските закони.

Фондацията за наследството на Стената на плача, която се грижи за всекидневното функциониране на обекта, потвърди, че почистването ще се извърши по начин, който съхранява религиозната му значимост.

Политици от всички лагери осъдиха вандалския акт. Министърът на отбраната Израел Кац описа случая като "отвратителна провокация и преминаване на червена линия, която не може да бъде толерирана".

"Камъните на Стената на плача носят тежестта на нашата хилядолетна история - на изграждане, разрушение, прогонвания, Холокост и възраждане. Този, който може да ги оскверни с гнусна антисемитска клевета, е забравил какво означава да бъдеш евреин", заяви министърът на финансите Бецалел Смотрич.

"Израелската полиция ще се задейства незабавно, за да залови извършителя и да го изправи пред правосъдието", обеща министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Народният представител Бени Ганц определи случая като "престъпление срещу целия израелски народ" и призова полицията за бързо разследване и наказание на виновните.

Стената на плача е най-святото място за еврейска молитва и единственият останал фрагмент от подпорната стена около Храмовия хълм, построена от цар Ирод Велики през I век. Храмовият хълм, на който са били разположени Първият и Вторият еврейски храм, се счита за най-свещеното място в юдаизма.

На 7 октомври 2023 г. при нападенията на "Хамас" срещу израелски селища близо до границата с Газа загинаха около 1 200 души, а 252 израелци и чужденци бяха отвлечени. От тях близо 50 все още са в плен, като се смята, че около 30 вече са загинали.

