Кметът на хърватския адриатически град Дубровник Мато Франкович заяви, че количеството кокаин, което се употребява месечно в популярната туристическа дестинация, "може да се измерва в камиони, а не в грамове", съобщи хърватският информационен портал "Индекс", цитиран от БТА.

Още по темата

Той предупреди, че консумацията на наркотици се е превърнала в сериозен социален проблем, посочвайки, че в града "кокаинът се шмърка на всеки ъгъл".

На заседание на градския съвет на Дубровник по-рано тази седмица Франкович призова Съветът за превенция на престъпността на градско и областно ниво да вземе спешни мерки.

Количеството амфетамини, екстази и други хапчета, достъпни за младите хора, е поразително, коментира още кметът.

Той допълни, че очаква Съветът за превенция на престъпността действа в две посоки. Първата е образователна, за да се предупредят младите хора за опасностите, които дебнат дори само от едно хапче.

"Втората посока на действие е свързана с кокаина, наркотикът на богатите, тези, които имат пари и не знаят какво друго да правят, затова шмъркат, докато изпаднат безсъзнание", подчерта Мато Франкович.

ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
45735
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7484
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8891
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
3466
"България, amore mio" с премиера от утре в кината Impressio
"България, amore mio" с премиера от утре в кината
4940
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1583
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар Trip
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар
792
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци Вкусотии
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци
395
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
979
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
588