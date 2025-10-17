Мато Франкович предупреди, че наркотиците са се превърнали в сериозен социален проблем

1689 Снимка: iStock by Getty Images

Кметът на хърватския адриатически град Дубровник Мато Франкович заяви, че количеството кокаин, което се употребява месечно в популярната туристическа дестинация, "може да се измерва в камиони, а не в грамове", съобщи хърватският информационен портал "Индекс", цитиран от БТА.

Той предупреди, че консумацията на наркотици се е превърнала в сериозен социален проблем, посочвайки, че в града "кокаинът се шмърка на всеки ъгъл".

На заседание на градския съвет на Дубровник по-рано тази седмица Франкович призова Съветът за превенция на престъпността на градско и областно ниво да вземе спешни мерки.

Количеството амфетамини, екстази и други хапчета, достъпни за младите хора, е поразително, коментира още кметът.

Той допълни, че очаква Съветът за превенция на престъпността действа в две посоки. Първата е образователна, за да се предупредят младите хора за опасностите, които дебнат дори само от едно хапче.

"Втората посока на действие е свързана с кокаина, наркотикът на богатите, тези, които имат пари и не знаят какво друго да правят, затова шмъркат, докато изпаднат безсъзнание", подчерта Мато Франкович.

