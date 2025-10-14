Проверката е извършена, след като обвиняем обявил по време на разпит, че в районното управление има скрита дрога

3385 МВР

В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център. Разследването е под надзора на Районната прокуратура.

Наркотикът е намерен в края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ полицейско управление има скрита дрога, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил дрогата и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис. Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

