Непотвърдени съобщения, идващи от Китай, разкриха шокираща информация относно президента на южноазиатската страна Си Дзинпин. Въпреки че китайските медии не са потвърдили слуховете, туитовете на китайски лица предполагат, че президентът Си Дзинпин е бил поставен под домашен арест от Народната освободителна армия (НОА). Развитието идва ден след като Bloomberg съобщи, че китайски съд осъди бивш високопоставен служител по сигурността на доживотен затвор, завършвайки репресиите срещу "политическата клика", която той ръководи срещу Си Дзинпин, само седмици преди решаваща промяна в Комунистическата партия, съобщава HW News като подчертава, че новината нее потвърдена от независими източници.

Дженифър Зенг, китайски активист за правата на човека, който сега живее в САЩ, публикува видео в своя Twitter, в което се твърди, че НОА се придвижва към Пекин.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE

"Военни превозни средства на НОА се отправят към Пекин на 22 септември. Започвайки от окръг Хуанлай близо до Пекин и завършвайки в град Джанджиакоу, провинция Хъбей, цялата процесия е дълга до 80 км."

Междувременно се носят слухове, че Си Дзинпин е бил арестуван, след като висши служители на #CCP са го отстранили от поста ръководител на НОА." Докладите също така предполагат, че почти 60% от полетите в Китай са били отменени в петък, без никакво обяснение.

Китайският автор Гордън Чанг, който също е базиран в САЩ, цитира видеоклипа на Zeng в Туитър и написа: "Това видео на военни машини, които се движат към Пекин, идва веднага след спирането на 59% от полетите в страната и задържането на висши служители. Има много дим, което означава, че има пожар някъде в #CCP. #Китай е нестабилен."

This video of military vehicles moving to #Beijing comes immediately after the grounding of 59% of the flights in the country and the jailings of senior officials. There’s a lot of smoke, which means there is a fire somewhere inside the #CCP. #China is unstable. https://t.co/hSUS3210GR