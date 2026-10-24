Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в граничния китайски град Дандун на посещение в съседната страна, преминавайки по новооткрит мост, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.
Говорител на южнокорейското Министерство на обединението заяви, че засега няма коментар. Министерството на външните работи на Китай също не отговори незабавно на запитване за коментар.
Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-значимия си сухопътен граничен пункт - в Дандун - с цел да възстановят търговските и икономическите връзки след години на обтегнати отношения и смущения, породени от пандемията.
Последното известно посещение на Ким в Китай беше през септември 2025 г. по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той проведе среща с китайския президент Си Цзинпин. През юни Си осъществи държавно посещение в Северна Корея - знак за подобряване на връзките.