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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в граничния китайски град Дандун на посещение в съседната страна, преминавайки по новооткрит мост, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.

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Говорител на южнокорейското Министерство на обединението заяви, че засега няма коментар. Министерството на външните работи на Китай също не отговори незабавно на запитване за коментар.

Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-значимия си сухопътен граничен пункт - в Дандун - с цел да възстановят търговските и икономическите връзки след години на обтегнати отношения и смущения, породени от пандемията.

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Последното известно посещение на Ким в Китай беше през септември 2025 г. по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той проведе среща с китайския президент Си Цзинпин. През юни Си осъществи държавно посещение в Северна Корея - знак за подобряване на връзките.

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