Севернокорейският ръководител направи това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията

1526 Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун похвали "героичните" севернокорейски войски, сражавали се на страната на Русия във войната срещу Украйна. Той направи това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Ким "оцени високо техните подвизи, извели до победата бойните подразделения на нашите въоръжени сили, които взеха участие в операциите за освобождението на Курска област в Русия", посочи КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея изпрати над 10 000 войници, за да помогне на Москва във войната ѝ в Украйна и по оценки на южнокорейското разузнаване планира да изпрати нов контингент.

Ким и руският президент Владимир Путин сключиха през юни миналата година договор за стратегическо сътрудничество, който включва и отбранителен пакт между двете държави.

Преди срещата на Путин с американския си колега Доналд Тръмп севернокорейският лидер имаше телефонен разговор с руския президент, в който той потвърди пълната си подкрепа за Москва.

По-рано Ким почете паметта на севернокорейските войници, загинали в бой във войната в Украйна. Той уви церемониално ковчезите им в националния флаг и положи ръце върху телата им. Ким рядко участва в публични прояви от такъв тип, отбелязва Ройтерс.

"Нашата армия е героична. Нашата армия показа в пълна степен уникалните си качества. Тези резултати затвърдиха реномето ѝ на най-силната армия в света", посочи Ким, цитиран от КЦТА.

Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

