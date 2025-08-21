Ким Чен-ун похвали "героичните войски", участвали в боевете в Русия
Севернокорейският ръководител направи това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията
Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун похвали "героичните" севернокорейски войски, сражавали се на страната на Русия във войната срещу Украйна. Той направи това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).
Русия - Украйна
Ким "оцени високо техните подвизи, извели до победата бойните подразделения на нашите въоръжени сили, които взеха участие в операциите за освобождението на Курска област в Русия", посочи КЦТА, цитирана от БТА.
Северна Корея изпрати над 10 000 войници, за да помогне на Москва във войната ѝ в Украйна и по оценки на южнокорейското разузнаване планира да изпрати нов контингент.
Ким и руският президент Владимир Путин сключиха през юни миналата година договор за стратегическо сътрудничество, който включва и отбранителен пакт между двете държави.
Преди срещата на Путин с американския си колега Доналд Тръмп севернокорейският лидер имаше телефонен разговор с руския президент, в който той потвърди пълната си подкрепа за Москва.
По-рано Ким почете паметта на севернокорейските войници, загинали в бой във войната в Украйна. Той уви церемониално ковчезите им в националния флаг и положи ръце върху телата им. Ким рядко участва в публични прояви от такъв тип, отбелязва Ройтерс.
"Нашата армия е героична. Нашата армия показа в пълна степен уникалните си качества. Тези резултати затвърдиха реномето ѝ на най-силната армия в света", посочи Ким, цитиран от КЦТА.