Окрилени от изтеглянето на американските сили, талибаните превзеха цял Афганистан и поставиха под свой контрол столицата, след като президентът избяга зад граница. В страната настъпи хаос, хиляди афганистанци опитаха да я напуснат със самолети от летището в Кабул, стигна се до жертви.

И докато местните хора в ужас очакват бъдещето си под управлението на крайните ислямски бунтовници, видеоклипове в медиите и социалните мрежи показаха как те, въоръжени до зъби, превземат първо президентския дворец, след това резиденции на богати губернатори, а накрая се възползват и от развлеченията в тях и около тях. Като например да "потренират" във фитнеса на изчезналия държавен глава или да се позабавляват в увеселителен парк. Кадър на талибан с оръжие, който се вози на блъскаща се количка, предизвика бурни коментари. Защото това напълно противоречи на аскетичния начин на живот, който талибаните проповядват от години, обявявайки се срещу всякакви светски удоволствия и права, като дори това жените да получават образование.

Очаква се те да обявят създаването на Ислямско емирство Афганистан, както се наричаше страната при управлението на им през 1996-2001 г. и преди САЩ да установят контрол след атентатите на 11 септември.

Палати, фитнес и блъскащи се колички

Първите кадри, които обиколиха света, бяха как талибаните нахлуват в президентския дворец и се настаняват в кабинета на избягалия държавен глава Ашраф Гани. В запис, излъчван от телевизия "Ал Джазира", се видя как ислямистите, докато държат автомати, се молят на глас.

След това пречистване обаче, се оказа, че те са решили да се отдадат на нетипични за тях занимания - да изпробват уредите в президентския фитнес.

В същото време други бойци на радикалните бунтовници се забавляват в увеселителен парк, който буквално са завзели. Като деца, те се блъскат с колички и се смеят.

В същото време други талибани нахлуха в двореца на губернатора на провинция Нимроз, която се намира близо до границата и е със стратегическо разположение. На видео се вижда как те си устройват пиршество.

Междувременно световният видеообмен показа как успели да проникнат на летището в Кабул отчаяни афганистанци се опитват да се качат безуспешно на американски самолет, като единствен вариант за бягство от страната. Някой от тях дори се катерят върху рулиращата по пистата машина, други - върху ръкавите на гейтовете.

Най-малко петима души са загинали на аерогарата, където се струпа огромно множество от хора. Не е ясно дали са били стъпкани при блъскането или убити от изстрели, проехтели на летището.

Все пак 640 късметлии успяха да напуснат страната на борда на товарен самолет на американските военновъздушни сили с полет от Кабул до Катар вчера. Екипажът взел решение да излети с тях на борда, вместо да бъде направен опит да бъдат свалени. И този кадър шокира света.

Заради множеството, което остана на летището обаче, самолети дълго не можеха да излетят, а много държави изпратиха такива, за да евакуират своите граждани с помощта на военни. Все пак талибаните позволяват на международните сили да установят редовен въздушен трафик, за да изведат сънародниците си от Афганистан.

Талибаните обаче спряха достъпа до летището на местни хора, което принуди стотици да се опитват да се покатерят по стената край него.

Kabul airport wall. The madness continues. Watch @WIONews for the latest updates and images from #Afghanistan pic.twitter.com/0VkSa5ielb

Други кадри показаха колко оръжие е струпано на кабулското летище "Хамид Карзай".

В същото въоръжени талибани охраняват достъпа до него и отказват такъв, въпреки призивите на международното общност да позволят на хората, които искат да напуснат Афганистан, да го направят.

На места - като например край посолството на САЩ в Кабул, талибаните дори са сформирали контролно-пропускателни пунктове.

А на фона на опасенията, че те ще наложат ислямистки режим, се проведе първи протест на жени. Осмелилите се обаче бяха много малко.

“Afghan women exist. Work, education and political participation is the right of every Afghan woman. Don’t upset them, protect their voices” - a group of Afghan women gathered in Wazir Akbar Khan today to ask Taliban not to eliminate women #Kabul #Afghanistan

Video via Zawia News pic.twitter.com/3kpCYZXefD