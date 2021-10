Хаитянската банда "400 Мавозо", известна с дръзките си отвличания и убийства, е отговорна за отвличането на мисионери в Хаити, предадоха световните агенции.

Групата от 17 отвлечени включва 5 мъже, 7 жени и 5 деца, съобщава базираната в САЩ организация "Крисчън ейд". Един от отвлечените е канадски гражданин, 16 са американци. Те са отивали да посетят сиропиталище.

Breaking News: Gang members in Haiti kidnapped as many as 17 American missionaries and their family members as they were leaving an orphanage, Haitian officials said.https://t.co/yrWqP7HiJ2