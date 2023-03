Израелски въздушен удар е нанесъл щети по международното летище в Алепо рано тази сутрин и го е извадил от строя, съобщиха сирийски държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Позовавайки се на военен източник, държавната информационна агенция САНА съобщи, че Израел "е извършил въздушна атака от посока Средиземно море, западно от Латакия, насочена към международното летище в Алепо".

САНА заяви, че ударът е "причинил материални щети" и е повредил пистата на летището.

Засега няма данни за жертви и ранени. Няма и коментар от страна на израелски официални лица.

Report in Syria: Israel attacked Aleppo airport

According to a report by Syrian TV, the target of the attack was inside the airport. Loud explosions were heard in the area pic.twitter.com/rHm7bACgWu