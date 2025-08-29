Тел Авив: ако някой посегне на Израел, ръката му ще бъде отсечена

Премиерът на правителството на йеменските хуси (движението "Ансар Аллах") Ахмед ал-Рахави е загинал в резултат на израелски удар по столицата на Йемен Сана, съобщават йеменските издания "Ал-Джумхурия" и "Аден Ал-Гад", както и Erem News от ОАЕ.

Според в. "Аден Ал-Гад", Ахмед ал-Рахави е бил убит заедно с няколко близки съратници по време на среща на членове на правителството. Според "Таймс ъф Израел" заедно с него са били министърът на отбраната Мухамад Насер ал-Атафи и началникът на Генералния щаб на хусите Мухамад ал-Гамари, който е сериозно ранен.

Израел нанесе серия удари по Сана вечерта на 28 август. В израелската армия съобщиха, че е била атакувана военна цел на терористичния режим на хусите в Сана. Официално информацията за смъртта на ал-Рахави от израелска страна все още не е потвърдена. Министърът на външните работи на страната Израел Кац след удара написа: "Както предупредихме хусите в Йемен, след мрака идва екзекуцията на първенците". Той добави, че "ако някой вдигне ръка срещу Израел, тази ръка ще бъде отсечена".

Ахмед ал-Рахави заемаше поста премиер в администрацията на хусите от август 2024 г. Ролята му беше предимно административна, а не военно-политическа, отбелязват йеменските издания.

От есента на 2023 г. йеменските хуси редовно нападат граждански кораби и военни кораби в Червено море. През ноември групировката заяви, че ще атакува всички кораби, свързани по някакъв начин с Израел, наричайки действията си отговор на "американско-израелската агресия в сектора Газа". Въпреки това, нападенията засягат и много търговски кораби от различни страни.

Израел пък редовно нанася удари по обекти на хусите в Йемен, а движението "Ансар Аллах", от своя страна, обявява, че изстрелва ракети по цели в Израел, и по-специално по летище "Бен-Гурион" в Тел Авив.

