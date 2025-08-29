Великобритания отказа достъп на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната заради ескалацията на войната срещу "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че решението е част от усилията за оказване на натиск върху Израел - исторически близък съюзник на Лондон.

Миналия месец правителството на премиера Киър Стармър каза, че ще признае палестинска държава, ако Израел не предприеме мерки за подобряване на хуманитарната ситуация в Газа и ако не изпълни определени условия, което предизвика гнева на израелските власти.

Великобритания ще признае палестинска държава през септември, ако Израел не спре войната в Газа
Виж още Великобритания ще признае палестинска държава през септември, ако Израел не спре войната в Газа

Израелското министерство на отбраната каза, че в резултат на ограниченията за търговия между двете държави Израел няма да отвори национален павилион на Международното изложение и конференция за отбранителна техника в Лондон (Defence and Security Equipment International (DSEI).  Израелски отбранителни компании, като например "Елбит системс" (Elbit Systems), "Рафаел" (Rafael), "Израел аероспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries) и "Ювижън" (Uvision), имат право да участват, предаде БТА.

Решението на Великобритания е взето след спора, който избухна преди три месеца на Въздушното шоу в Париж, когато Франция блокира павилионите на израелски отбранителни компании с черни прегради, след като отказаха да премахнат от тях оръжия за атакуване.

Говорител на британското правителство заяви днес, че решението на израелското правителство да ескалира допълнително военната си операция в Газа е било грешка.

"В резултат можем да потвърдим, че нито една израелска правителствена делегация няма да получи покана за събитието", каза той.

"Трябва да се намери дипломатическо решение, което да спре войната сега - с незабавно примирие, връщане на заложниците и увеличаване на хуманитарната помощ за хората в Газа", добави говорителят.

Израел заяви, че решението на Лондон е "достоен за съжаление акт на дискриминация" и "представлява политически убеждения, които са напълно недопустими за професионално изложение на отбранителна техника".

В четиридневното изложение, което ще започне на 9 септември, ще участват национални делегации и частни компании, които ще представят военно оборудване и оръжия в лондонския център "Ексел". Събитието се провежда на всеки две години.

Изложението е организирано от частната компания "Клариън дифенс енд секюрити" (Clarion Defence and Security), но е подкрепено от британското правителство и от армията, отбелязва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Съпругата на Брус Уилис: Той живее отделно от мен и дъщерите ни Лайф
Съпругата на Брус Уилис: Той живее отделно от мен и дъщерите ни
49370
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
12768
Тол таксите се повишават от 1 септември Бизнес
Тол таксите се повишават от 1 септември
932
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
3387
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
9947
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
7283
Каква е разликата в хранителната стойност на купешките и домашните яйца Вкусотии
Каква е разликата в хранителната стойност на купешките и домашните яйца
1836
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
3752
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1638