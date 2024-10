Израелски танкове навлязоха днес в най-голяма дълбочина в Южен Ливан от началото на войната, като достигнаха покрайнините на град Хиам, на около шест километра от границата, съобщи официалната ливанска телеграфна агенция ННА.

"Голям брой танкове на израелската окупационна армия" бяха разположени на хълм източно от Хиам, съобщи агенцията, цитирана от БТА.

В същото време "Хизбула" обяви, че е изстреляла залп от ракети по израелските войски южно от Хиам, след което е атакувала с артилерийски снаряди и ракети израелските войници югоизточно от града.

Подкрепяната от Иран групировка, която назначи заместник-началника Наим Касем за свой нов лидер във вторник, се бори с израелските сили в граничните села на Ливан от началото на сухопътната инвазия в края на миналия месец.

Israeli Tanks try infiltrating the southern Lebanese village of Khiam again this morning after a night of airstrikes and clashes all throughour the night.#LebanonUnderAttack pic.twitter.com/4uWMkr9Sa3