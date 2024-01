Израелски удар срещу сирийската столица Дамаск разруши сграда, използвана от иранската паравоенна Революционна гвардия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на сирийски и ирански медии.

Според публикациите първоначално са загинали четирима ирански гвардейци, а впоследствие от Иранската революционна гвардия съобщиха и за пети член на елитните сили, който е починал.

В изявление на гвардейците се казва, че Мохамед Амин Самади "е паднал като мъченик, след като беше сред ранените при днешното ционистко терористично престъпление в Дамаск".

Новинарският сайт "Нур нюз", за който се смята, че е близък с иранската разузнавателна служба, идентифицира двама от убитите в Дамаск като генерал Садегх Омидзадех, заместник по разузнаването на силите "Ал Кудс" в Сирия и неговият заместник, който носи псевдонима Хадж Голам.

По-късно бе публикувано изявление, с което бе потвърдена смъртта на Ходжатолах Омидвар, Али Агазадех, Хосеин Мохамади и Саед Карими, но не е уточнено какви са били техните длъжности. За момента разликата в информацията не е разяснена.

Сирийската армия съобщи, че сградата в строго охраняемия западен квартал на Дамаск "Мазех" е напълно разрушена и добави, че израелските военновъздушни сили са изстреляли ракети, докато са прелитали над окупираните от Израел Голански възвишения в Сирия.

Израелската армия не е коментирала ударите.

Няколко часа по-късно израелски дрон удари кола близо до ливанския южен крайбрежен град Тир, като уби двама души, предаде националната информационна агенция на страната, цитирана от БТА. За момента не е ясно кой е бил целта на атаката, но подобни удари в миналото са били насочени срещу членове на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула", както и срещу палестинската групировка "Хамас".

Опозиционният Сирийски център за наблюдение на състоянието на правата на човека, който следи войната, твърди, че най-малко шестима души - петима иранци и един сириец, са убити в ракетна атака, извършена, докато официални представители от подкрепяни от Иран групировки са провеждали среща. Ръководителят на центъра Рами Абдурахман каза, че трима от иранците са били командири и добави, че други четирима все още са в неизвестност под развалините.

Около разрушената четириетажна сграда са разположени сили за сигурност, а в района са забелязани линейки и пожарни коли. Започнало е издирване на хора, затрупани под развалините. Прозорци са изпочупени и в близките сгради.

