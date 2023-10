Израелската армия съобщи в изявление, че снощи е нанесла удари по "терористични" цели на "Хизбула" в Ливан, предадоха Франс прес и БТА.

"Израелската армия е в процес на нанасяне на удари по военни цели на терористичната организация "Хизбула" на територията на Ливан", заявиха израелските въоръжени сили.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, при сблъсъците на израелско-ливанската граница от ливанска страна са загинали около десет души, предимно бойци, но също така журналист на Ройтерс и двама цивилни. От израелска страна бяха убити най-малко двама души.

Международната общност се опасява от разрастване на конфликта между проиранската ливанска групировка "Хизбула", съюзник на "Хамас", и израелската армия, посочва АФП.

Заради пограничните сблъсъци Израел започна евакуация на хиляди жители от 28 населени места в северната част на страната.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld

The IDF is currently striking Hezbollah southern Lebanon.

Osama Mazini, the head of the Shura Council of Hamas organization in the Gaza Strip is Eliminated.#Hezbollah #IsraelGazaWar #Israel #IsraeliNewNazism #ISIS #Hamas #IsraelPalestineWar #ZionistTerror #GazaAttack #GazaCity pic.twitter.com/lhEHeYEokF