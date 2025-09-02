Тръмп

Руди Джулиани бе изписан от болницата след катастрофата. Състоянието му се подобрява, след като бе ранен, когато автомобилът, с който пътуваше, беше блъснат отзад на магистрала в Ню Хемпшър, предаде Асошиейтед прес.

Осемдесет и една годишният бивш кмет на Ню Йорк пострада миналата събота, малко след като спрял, "за да помогне на човек, който имал нужда от помощ", съобщи в изявление неговият говорител Тед Гудман.

"Сега той е изписан от болницата и дълбоко оценява любовта, пожеланията и молитвите, които е получил", каза говорителят, цитиран от БТА.

"Кметът също така изпраща благодарности на щатската полиция на Ню Хемпшър, парамедиците, болницата "Елиът" и всички лекари и медицински сестри, които му осигуриха постоянни грижи", добави говорителят.

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани пострада при автомобилна катастрофа
Виж още Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани пострада при автомобилна катастрофа

Гудман е бил зад волана, а Джулиани е пътувал в колата, взета под наем, когато автомобилът бе ударен отзад на магистрала 93 от друг автомобил, управляван от 19-годишна жена, съобщи в изявление щатската полиция. И по двете превозни средства има много щети, се добавя в изявлението.

Гудман и 19-годишната жена са получили "наранявания, които не са животозастрашаващи" и са били откарани в болници за лечение.

Джулиани е бил откаран с линейка до най-близкия център за лечение на травми със счупен гръбначен прешлен, множество разкъсвания и контузии, както и наранявания на лявата си ръка и подбедрицата, написа в социалната мрежа "Екс" ръководителят на охраната на бившия кмет Майкъл Рагуса.

Щатската полиция заяви, че причините за катастрофата все още се разследват. Засега на никой от участниците в пътно-транспортното произшествие не са повдигнати обвинения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който след инцидента призова привържениците си да се молят за Джулиани, обяви, че ще връчи на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани президентския "Медал на свободата". Това стана два дни след като политическият му съюзник беше тежко ранен в пътен инцидент, предаде Асошиейтед Прес.

В изявление в социалните медии Тръмп нарече бившия си личен адвокат Джулиани, лишен от права, "най-великия кмет в историята на Ню Йорк и не по-малко велик американски патриот".

Джулиани получи признание за лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г., но понякога предизвикваше полемики заради подкрепата си за Тръмп.

ИЗБРАНО
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт Лайф
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт
17185
Има ли България испански комплекс? Споменът за 0:13 и 1:6 е червена лампа Корнер
Има ли България испански комплекс? Споменът за 0:13 и 1:6 е червена лампа
3178
Бизнесът одобри: Не си беден, ако получаваш 764 лева Бизнес
Бизнесът одобри: Не си беден, ако получаваш 764 лева
9518
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове IT
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове
4693
Ръсел Кроу и Даниел Крейг с премиери на филмовия фестивал в Торонто Impressio
Ръсел Кроу и Даниел Крейг с премиери на филмовия фестивал в Торонто
748
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
6179
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на България по света Trip
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на ...
3896
Как да изсушим чушки у дома Вкусотии
Как да изсушим чушки у дома
5070
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен? Zodiac
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен?
799