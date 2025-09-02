Тръмп вече го нарече най-великия кмет на Ню Йорк и обяви, че ще му връчи "Медал на свободата"

Руди Джулиани бе изписан от болницата след катастрофата. Състоянието му се подобрява, след като бе ранен, когато автомобилът, с който пътуваше, беше блъснат отзад на магистрала в Ню Хемпшър, предаде Асошиейтед прес.

Осемдесет и една годишният бивш кмет на Ню Йорк пострада миналата събота, малко след като спрял, "за да помогне на човек, който имал нужда от помощ", съобщи в изявление неговият говорител Тед Гудман.

"Сега той е изписан от болницата и дълбоко оценява любовта, пожеланията и молитвите, които е получил", каза говорителят, цитиран от БТА.

"Кметът също така изпраща благодарности на щатската полиция на Ню Хемпшър, парамедиците, болницата "Елиът" и всички лекари и медицински сестри, които му осигуриха постоянни грижи", добави говорителят.

Гудман е бил зад волана, а Джулиани е пътувал в колата, взета под наем, когато автомобилът бе ударен отзад на магистрала 93 от друг автомобил, управляван от 19-годишна жена, съобщи в изявление щатската полиция. И по двете превозни средства има много щети, се добавя в изявлението.

Гудман и 19-годишната жена са получили "наранявания, които не са животозастрашаващи" и са били откарани в болници за лечение.

Джулиани е бил откаран с линейка до най-близкия център за лечение на травми със счупен гръбначен прешлен, множество разкъсвания и контузии, както и наранявания на лявата си ръка и подбедрицата, написа в социалната мрежа "Екс" ръководителят на охраната на бившия кмет Майкъл Рагуса.

Щатската полиция заяви, че причините за катастрофата все още се разследват. Засега на никой от участниците в пътно-транспортното произшествие не са повдигнати обвинения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който след инцидента призова привържениците си да се молят за Джулиани, обяви, че ще връчи на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани президентския "Медал на свободата". Това стана два дни след като политическият му съюзник беше тежко ранен в пътен инцидент, предаде Асошиейтед Прес.

В изявление в социалните медии Тръмп нарече бившия си личен адвокат Джулиани, лишен от права, "най-великия кмет в историята на Ню Йорк и не по-малко велик американски патриот".

Джулиани получи признание за лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г., но понякога предизвикваше полемики заради подкрепата си за Тръмп.

