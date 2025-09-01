Малко преди инцидента помогнал на жена, която била жертва на домашно насилие

Снимка: Getty Images

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е пострадал при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир през уикенда, но се възстановява, съобщиха началникът на неговата охрана и полицията на щата Ню Хемпшир, цитирани от CNN.

Колата на Джулиани е била ударена отзад с "висока скорост" в събота вечерта, съобщи Майкъл Рагуса, ръководител на охраната на Джулиани, в изявление по X.

Джулиани, който е бивш личен адвокат на президента Доналд Тръмп, е бил транспортиран до близък травматологичен център, отбеляза Рагуса, "където е бил диагностициран с фрактура на гръдните прешлени, множество разкъсвания и контузии, както и наранявания на лявата ръка и подбедрицата".

Малко преди инцидента, Рагуза заяви, че Джулиани е бил спрян от жена, жертва на "инцидент с домашно насилие", и "веднага е оказал помощ и се е свързал с 911". Той е останал на мястото на инцидента, докато не пристигнат отговорните служители.

Щатската полиция на Ню Хемпшир заяви, че е разследвала сигнал за домашно насилие, когато автомобилът на Джулиани е бил ударен от друг. Трима души, включително Джулиани, са били откарани в болницата с линейка с "неживотозастрашаващи наранявания", съобщиха от полицията.

Рагуса каза пред CNN, че Джулиани е "в отлично настроение" и "напълно буден и в съзнание". На въпроса дали подозира, че някой е нападнал Джулиани, Рагуса отговори: "Това е инцидент на грешното място, в грешното време".

