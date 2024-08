Екстремистката групировка "Ислямска държава" публикува видео, на което се вижда заподозреният за нападението с нож в западния германски град Солинген, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В едноминутния клип маскиран млад мъж държи дълъг нож пред камера. Заклева се във вярност на арабски на лидера на "Ислямска държава", наричайки го "емир".

Вчера "Ислямска държава" пое отговорност за нападението, при което бяха убити трима души, а осем бяха тежко ранени.

Не може да се потвърди достоверността на видеото, нито дали показаният в него мъж наистина е заподозреният, който бе арестуван от германските власти.

Amaq News released a 1:35-minute video featuring two brief clips that purportedly show the Solingen stabbing suspect pledging allegiance to the Islamic State leader and speaks about the attack. In the second clip, the attacker claims the assault is a retaliation for the suffering… https://t.co/udClqN2R9H pic.twitter.com/QDtkbElULU