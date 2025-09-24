По-рано Европейският съюз и британските здравни служби също потвърдиха безопасността при употребата на лекарството от бременни

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че към момента няма убедителни научни доказателства, потвърждаващи възможна връзка между аутизма и употребата на парацетамол по време на бременност, предава "Ройтерс".

"Понастоящем не е установена постоянна връзка между аутизма и употребата на парацетамол", се казва в изявление на СЗО.

Два дни по-рано американският президент Доналд Тръмп свърза аутизма с употребата на детски ваксини и приема на популярното болкоуспокояващо лекарство "Тиленол" - в Европа парацетамол, от бременни жени, изказвайки твърдения, които не са подкрепени от научни доказателства.

Тръмп също така заяви, че Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (Food and Drug Administration - FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

По-рано Европейският съюз и британските здравни служби също потвърдиха безопасността при употребата на парацетамол по време на бременност.

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения "създават риск от стигматизиране на семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами". Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика, отбелязаха ДПА и Пи Ей Мидия.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) заяви днес, че няма нови доказателства, които да налагат въвеждането на промени в настоящите препоръки за употребата на парацетамол по време на бременност. "Наличните доказателства не установяват връзка между употребата на парацетамол по време на бременността и аутизма", се посочва в изявление на ЕМА, в което се уточнява, че парацетамол може да използва по време на бременност, когато това е необходимо, но в най-ниската ефективна доза и честота, добавя БТА.

Вчера Националната здравна служба на Великобритания (NHS) посочи изрично, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

"Доказателствата остават противоречиви", заяви говорителят на СЗО Тарик Яшаревич на пресконференция в Женева, когато бе попитан за възможна връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма. Той цитира неконкретизирани проучвания, които сочат възможна връзка, но заяви, че това не е потвърдено от последващи изследвания. "Тази липса на възпроизводимост наистина налага предпазливост при извеждането на случайни заключения", каза той

