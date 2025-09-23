Твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че съществува връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм, беше категорично опровергано от британски учени и медицински експерти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп

На пресконференция заедно с секретаря по здравеопазването Робърт Кенеди-младши и ръководителя на Medicare и Medicaid д-р Мехмет Оз, Тръмп заяви, че употребата на парацетамол по време на бременност може би е свързана с повишен риск от аутизъм.

Американският президент заяви, че имало "стремителен ръст" на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа - като парацетамол, може да е причина за това. Той призова бременните жени да не приемат лекарството и обяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) посочи, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

Д-р Моник Бота от Университета в Дърам припомни, че мащабно шведско изследване върху 2,4 милиона раждания, публикувано през 2024 г., не открива никаква връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и повишен риск от аутизъм, хиперактивност или интелектуални затруднения. "Няма солидни доказателства за причинно-следствена връзка. Вярвам с висока степен на увереност, че такава не съществува", подчерта тя.

Проф. Димитриос Сиасакос от Университетския колеж в Лондон отбеляза, че аутизмът е резултат от комбинация от фактори - най-вече генетична предразположеност и усложнения при раждането. Според него всякакви наблюдавани връзки между парацетамол и аутизъм изчезват, когато се вземат предвид фамилната анамнеза и други ключови фактори.

Проф. Клер Андерсън, президент на Кралското фармацевтично дружество, подчерта, че парацетамолът се използва безопасно от десетилетия и остава основно средство за контрол на болката и температурата, включително при бременни жени.

Мел Мерит от Националното аутистично дружество във Великобритания заяви, че дезинформацията, разпространявана от Тръмп и американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, подкопава десетилетия научни изследвания и рискува да засили страха и стигмата сред хората с аутизъм и техните семейства.

В същото време през август 2025 г. изследване на Харвардския университет и болницата Mount Sinai отчете възможна връзка между излагането на ацетаминофен по време на бременност и неврологични разстройства. Авторите обаче подчертаха, че лекарството остава важно за лечение на висока температура и болка, които също могат да навредят на плода.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
11343
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
9665
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4050
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
7068
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново Impressio
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново
15815
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
1084
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
6999
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
702
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
541
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
1997