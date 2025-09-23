След като американският президент призова бременните да не приемат лекарството, медици от Обединеното кралство увериха, че е доказано безопасно

3234 Снимка: x.com/WhiteHouse

Твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че съществува връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм, беше категорично опровергано от британски учени и медицински експерти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

На пресконференция заедно с секретаря по здравеопазването Робърт Кенеди-младши и ръководителя на Medicare и Medicaid д-р Мехмет Оз, Тръмп заяви, че употребата на парацетамол по време на бременност може би е свързана с повишен риск от аутизъм.

Американският президент заяви, че имало "стремителен ръст" на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа - като парацетамол, може да е причина за това. Той призова бременните жени да не приемат лекарството и обяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

"Some 40-70% of mothers who have children with autism believe that their child was injured by a vaccine. President Trump believes that we should be listening to these mothers instead of gaslighting and marginalizing them like prior administrations." - @SecKennedy pic.twitter.com/491tqIpgKy — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) посочи, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

Д-р Моник Бота от Университета в Дърам припомни, че мащабно шведско изследване върху 2,4 милиона раждания, публикувано през 2024 г., не открива никаква връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и повишен риск от аутизъм, хиперактивност или интелектуални затруднения. "Няма солидни доказателства за причинно-следствена връзка. Вярвам с висока степен на увереност, че такава не съществува", подчерта тя.

Проф. Димитриос Сиасакос от Университетския колеж в Лондон отбеляза, че аутизмът е резултат от комбинация от фактори - най-вече генетична предразположеност и усложнения при раждането. Според него всякакви наблюдавани връзки между парацетамол и аутизъм изчезват, когато се вземат предвид фамилната анамнеза и други ключови фактори.

Проф. Клер Андерсън, президент на Кралското фармацевтично дружество, подчерта, че парацетамолът се използва безопасно от десетилетия и остава основно средство за контрол на болката и температурата, включително при бременни жени.

Мел Мерит от Националното аутистично дружество във Великобритания заяви, че дезинформацията, разпространявана от Тръмп и американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, подкопава десетилетия научни изследвания и рискува да засили страха и стигмата сред хората с аутизъм и техните семейства.

В същото време през август 2025 г. изследване на Харвардския университет и болницата Mount Sinai отчете възможна връзка между излагането на ацетаминофен по време на бременност и неврологични разстройства. Авторите обаче подчертаха, че лекарството остава важно за лечение на висока температура и болка, които също могат да навредят на плода.

