Русия е засилила охраната на базата си в Севастопол, на анексирания украински полуостров Крим, като е включила в нея и специално обучени делфини, които да я защитават от водолази, съобщи британското правителство, с което потвърди връщането към практиката от Студената война.

В редовната си актуализация на информацията за руското нашествие в Украйна, британското министерство на отбраната обясни, че от лятото на 2022 г. Русия е направила "значителни" подобрения на основната си база в Черно море.

Те включват "най-малко четири слоя мрежи и плаващи заграждения на входа на пристанището.

През последните седмици тези защитни съоръжения най-вероятно са били подсилени от значителен брой обучени морски бозайници", според информацията, публикувана в профила на ведомството в Twitter.

"В арктически води (руският) флот също така използва белуги и тюлени. Русия е обучила животни за редица мисии, но тези в пристанището на Севастопол най-вероятно са предназначени за противодействие на вражески водолази", обясняват британските военни.

