Хавайският вулкан Килауеа е изхвърлил лава на височина 300 метра по време на последното си изригване, съобщиха геолози, предаде Асошиейтед прес.

Високият фонтан от разтопена скала е привлякъл хора в Националния парк "Хавайските вулкани", за да наблюдават зрелището, включително някои от тях на коне.

Лавата е останала в калдерата на върха на вулкана и на територията на парка и според Геологическата служба на САЩ не са застрашени жилищни райони, предаде БТА.

Последното изригване на Килауеа започна на 23 декември, като оттогава е прекъсвало и се е възобновявало над десет пъти. Последният епизод на изригване е бил от обяд във вторник до сряда вечерта, съобщиха от Геологическата служба.

Watch as Hawaii’s most active volcano at Kilauea has erupted again with 300 foot Lava fountains and volcano. Ash debris is raining down in the area. They have raised the threat level for the volcano. pic.twitter.com/W6d7eOrAKA