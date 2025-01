"Хамас" предаде още трима израелски и петима тайландски заложници в рамките на поредната фаза от примирието, съобщиха световните агенции.

Телевизионни кадри показаха на живо как маскирани въоръжени лица предават израелска военнослужеща на служители на Червения кръст в ивицата Газа. Според агенциите това е 20-годишната Агам Бергер, отведена от бойците на "Хамас" при нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Израел.

Телевизия Al Jazeera, която излъчва от място, показва как Бергер се качва в автомобил на Червения кръст. Според The Times of Israel военнослужещата вече е в ръцете на войските на Израелските отбранителни сили в ивицата Газа и е отведена в района на коридора Нецарим. Предстои тя да бъде изведена от Газа във военно съоръжение близо до граничната общност Реим за първоначална проверка, се съобщава в изявление на Израелските отбранителни сили.

Днес бяха освободени още заложници, които са с двойно израелско и германско гражданство - 29-годишната Арбел Яхуд и 80-годишният Гади Мозес, отвлечени на 7 октомври от кибуца Нир Оз.

Съюзническата на "Хамас" групировка "Ислямски джихад" разпространи видеокадри, на които Яхуд и Мозес се прегръщат в присъствието на маскирани въоръжени бойци в черни униформи на друго място, определено за предаване на заложници - в град Хан Юнис в ивицата Газа.

Israeli hostage Agam Berger walking with Hamas on her way to be released back to her country. pic.twitter.com/IrLjpRDIiH