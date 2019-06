Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че говорителката на Белия дом Сара Хъкаби Сандърс ще подаде оставка в края на месеца, предаде Франс прес.

"В края на месеца нашата прекрасна Сара Сандърс ще напусне Белия дом и ще се върне у дома в щата Арканзас", заяви Тръмп в Туитър. Той добави, че се надява един ден тя да се кандидатира за губернатор на щата - пост, който е бил заеман и от баща й, Майк Хъкаби.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....