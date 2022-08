Пожар под голям лондонски железопътен възел предизвика хаос в пътуването тази сутрин в британската столица, съобщиха местните медии.

Пожарът е избухнал под линиите в близост до гара Лондон Бридж и е принудил влаковете, пътуващи към и от натоварения възел, да спрат движението си.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват мащабна реакция на службите за спешна помощ в района на Саутуърк и гъст стълб дим, който се издига над столицата.

Пожарът е избухнал в сграда с арка на улица Юниън, непосредствено под голямото железопътно кръстовище.

Линиите, обслужващи южната част на столицата, са напълно блокирани и може да не работят часове наред.

От "Транспорт за Лондон" предупредиха за сериозни закъснения и заявиха, че влаковете няма да обслужват гарите между Грийн Парк и Канари Уорф.

More than 70 firefighters are tackling two separate fires near London Bridge.https://t.co/32dTGVRZJX