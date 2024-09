Министерството на външните работи на Германия в публикация в профила си в "Екс" вчера с насмешка направи препратка към неверните твърдения на кандидата за президент Доналд Тръмп за това, че мигрантите ядат домашни любимци, предаде Ройтерс, на която се позова БТА. Външнополитическо ведомство също така отвърна на критиките му относно енергийната политика на Германия.

В дебата си с кандидата за президент на демократите Камала Харис републиканецът Тръмп разпространи невярното твърдение, че множество хаитянски имигранти в Спрингфийлд, Охайо, крадат домашни любимци или животни от парковете, за да ги ядат.

Едно от предложенията на Харис беше страната да се ориентира към по-разнообразна и устойчива комбинация от енергийни източници, като Тръмп се хвана за това и каза, че Германия се е опитала и не е успяла да се откаже от изкопаемите горива.

"Независимо дали ви харесва, или не: енергийната система на Германия е напълно работеща, с повече от 50% (енергия от) възобновяеми (източници). И ние затваряме - не строим - въглищни и атомни електроцентрали. Въглищата ще бъдат извадени от системата най-късно през 2038 г.", написа министерството в "Екс". "Послепис: Ние също така не ядем котки и кучета. #Debate 2024".

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo