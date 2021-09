Антикорупционният фонд на руския опозиционер Алексей Навални, който миналата година публикува разследване за замъка на президента Владимир Путин в Геленджик край Черно море, излезе с нови разкрития. Този път те са за тайния живот на външния министър Сергей Лавров, който в момента оглавява листата на партията на Путин - "Единна Русия", за парламентарните избори, започнали днес. 71-годишният Лавров е външен министър на Русия още от 2004 г.

Разследването показва, че по време на предизборната кампания той е прекарал повече от седмица на яхта заедно с жена, която наричат тайната му съпруга - Светлана Полякова. Тя го придружавала и на служебни командировки с държавния самолет, а понякога Лавров водел със себе си и дъщеря й, майка й и племенницата й.

Освен това дъщерята на Полякова почивала на вилата и яхтата на милиардера Олег Дерипаска в Сардиния.

Лавров е прекарал от края на юли до началото на август 11 дни на яхтата Saluzi в Средиземно море, близо до Бодрум. Разследващите се позовават на туитове на турски блогър със снимки на яхтата и твърдения, че Лавров е на нея. С тракинг платформа е следен и пътят на яхтата.

Yacht of Interest: chartered Marshall Islands flag super yacht Saluzi near D-Maris, south of Datça Peninsula. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov is vacationing on this yacht. pic.twitter.com/n2GO32OsZh