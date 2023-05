Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски след нова вълна от руски въздушни удари по столицата.

Визитата на Урсула фон дер Лайен се осъществява в символичен ден, когато ЕС празнува трайния мир, установен след края на Втората световна война пред 1945 г., докато Русия отбелязва победата над нацистка Германия с ежегоден военен парад.

"Хубаво е да се върна в Киев, където ценностите, на които държим, се защитават всеки ден", написа в Туитър Фон дер Лайен.

"Това е толкова подходящо място за празнуване на деня на Европа. Приветствам президента Зеленски за решението на 9 май да бъде Ден на Европа и тук, в Украйна", написа още тя.

Постът й бе придружен със снимка от пристигането й в Киев

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq