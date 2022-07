Британските министри на финансите и здравеопазването днес подадоха оставки, което изглежда е финалният удар по премиера Борис Джонсън, след като той се опита да се извини за последния скандал, който се стовари върху него, съобщи Ройтерс. Последва и оставката на заместник-председателя на британската Консервативна партия Бим Афолами.

Оставките бяха подадени в момент, когато Джонсън се извиняваше, че е допуснал грешка, защото не е разбрал, че бивш министър, отговарящ за партийната дисциплина на консерваторите в парламента, е неподходящ за работа в правителството, след като срещу него бяха подадени жалби за сексуално насилие. Става дума за Крис Пинчър.

Министърът на финансите Риши Сунак и министърът на здравеопазването Саджид Джавид подадоха оставка, вероятно с координирано изпращане на писма до премиера, в които двамата атакуват способностите му да ръководи администрация, която спазва стандартите.

И Сунак, и Джавид преди това публично подкрепяха Джонсън по време на вихрещия се от месеци скандал за поведението на неговата администрация и информацията за нарушаващи правилата партита в офиса и резиденцията му на "Даунинг стрийт", когато страната беше в локдаун заради КОВИД-19.

Министърът на здравеопазването Саджид Джавид обяви оставката си, заявявайки, че "не може повече да продължава (да заема поста) с чиста съвест".

В своето писмо Саджид Джавид посочва, че Консервативната партия може и да не е била винаги популярна, но винаги е била компетентна и е действала в името на националния интерес, като допълва:

Той посочва, че много законодатели и обществеността са загубили доверие в способността на Джонсън да управлява страната в името на националните интереси.

Джавид продължава: "Гласуването на доверие миналия месец показа, че голям брой наши колеги са съгласни с това. Със съжаление отбелязвам, че ми е ясно, че тази ситуация няма да се помени под вашето ръководство и вие загубихте моето доверие"

Малко след това и финансовият министър обяви, че се оттегля от правителството.

Сунак, за когото се съобщава, че е влязъл в конфликт с премиера за разходите, заявява: "Не взех лесно решението да се оттегля като министър, когато светът страда от икономическите последици на пандемията, войната в Украйна и други сериозни предизвикателства". "Обществото обаче с право очаква правителството да бъде управлявано правилно, компетентно и сериозно. Аз осъзнавам, че това може би е последната ми министерска работа, но вярвам, че си струва да се борим за тези стандарти и затова подавам оставка."

