Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна и който е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Краматорск редовно става обект на руски удари.

"Заради влошаващата се ситуация в сферата на сигурността в някои квартали на Краматорск е наредена задължителна евакуация на семействата с деца", се казва в изявления на общинския съвет в комуникационното приложение "Телеграм".

Малко по-късно кметът на град Славянск, който е в Източна Украйна и е близо до фронтовата линия, също призова жителите му да го напуснат заради ударите на руските сили по енергийната инфраструктура с приближаването на зимата, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Обръщам се към жителите на града, особено към възрастните хора и към семействата с деца, с призива: Време е да се евакуирате. Защото ние виждаме, че врагът взима на прицел енергийната система, по-специално топлофикационните съоръжения", заяви кметът Вадим Лях в пост в социалните мрежи.

На този фон руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна, съобщи Ройтерс.

Ще стане ли единна Украйна, ако си върне загубените територии
Виж още Ще стане ли единна Украйна, ако си върне загубените територии

По думите му подобна стъпка не би могла дори да се обмисли, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване, добавя БТА.

В момента атомната централа работи с резервни генератори, след като електропровод беше прекъснат по време на сражения.

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" заяви по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата.

ИЗБРАНО
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички Лайф
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички
8692
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София Корнер
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София
7095
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно? Бизнес
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?
6959
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4720
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г. Impressio
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г.
539
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
5035
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания Trip
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания
1580
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза Вкусотии
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза
313
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
899
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване Времето
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване
463