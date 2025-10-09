Кметът на град Славянск, който е близо до фронтовата линия, също призова жителите му да го напуснат заради ударите на руските сили по енергийната инфраструктура

Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна и който е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Краматорск редовно става обект на руски удари.

"Заради влошаващата се ситуация в сферата на сигурността в някои квартали на Краматорск е наредена задължителна евакуация на семействата с деца", се казва в изявления на общинския съвет в комуникационното приложение "Телеграм".

Малко по-късно кметът на град Славянск, който е в Източна Украйна и е близо до фронтовата линия, също призова жителите му да го напуснат заради ударите на руските сили по енергийната инфраструктура с приближаването на зимата, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Обръщам се към жителите на града, особено към възрастните хора и към семействата с деца, с призива: Време е да се евакуирате. Защото ние виждаме, че врагът взима на прицел енергийната система, по-специално топлофикационните съоръжения", заяви кметът Вадим Лях в пост в социалните мрежи.

На този фон руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна, съобщи Ройтерс.

По думите му подобна стъпка не би могла дори да се обмисли, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване, добавя БТА.

В момента атомната централа работи с резервни генератори, след като електропровод беше прекъснат по време на сражения.

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" заяви по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата.

