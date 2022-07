Скопие и Тирана започват днес преговорите за присъединяване към ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че комисията ще продължи подкрепата си и ще работи много бързо, за да запознае кандидатите за членство с бъдещите им задължения в ЕС и с европейските правила.

Това е исторически час, посочи Фон дер Лайен в съвместно изявление с премиерите на Чехия, Албания и Република Северна Македония. Албания и Северна Македония днес започват преговори за присъединяване към ЕС. Това е успех за вас и вашите граждани. Работихте много усилено, за да стигнете дотук, показахте устойчивост и запазихте вяра в процеса, укрепихте върховенството на закона, борите се с корупцията, имате свободни медии, жизнено гражданско общество, направихте безброй реформи и осъвременихте икономиките си. Предприехте всички тези промени, не само защото са важни по пътя ви към ЕС, а и защото са за доброто на вашите страни, добави тя, цитирана от БТА.

Вниманието бе насочено особено към Северна Македония, чиито спорове с България и ветото на София отлагаха дълго този ден. ЕС обяви днес началото на присъединителните преговори със Скопие. Това стана на първата междуправителствена конференция в Брюксел, ръководена от чешкото председателство на Съвета на ЕС, предаде БТА.

