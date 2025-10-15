Екип на СЗО е бил атакуван в Украйна
Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град в Херсонска област Билозерка
Екип на Световната здравна организация e бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.
Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град в Херсонска област Билозерка (Белозьорка на руски език), добави Гебрейесус в публикацията си в социалната платформа "Екс".
Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката, уточни днес ръководителят на СЗО.
Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.
Световната здравна организация (СЗО) съобщи в края на май, че е регистрирала 1004 нападения срещу здравни заведения в Украйна по време на руската инвазия - най-големият брой, регистриран от международната организация при който и да е било конфликт до момента, предаде Ройтерс.