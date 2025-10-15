Екип на Световната здравна организация e бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град в Херсонска област Билозерка (Белозьорка на руски език), добави Гебрейесус в публикацията си в социалната платформа "Екс".

Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката, уточни днес ръководителят на СЗО.

Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.

Изправена пред $560-650 млн. недостиг за заплати, СЗО съкращава работни места
Виж още Изправена пред $560-650 млн. недостиг за заплати, СЗО съкращава работни места

Световната здравна организация (СЗО) съобщи в края на май, че е регистрирала 1004 нападения срещу здравни заведения в Украйна по време на руската инвазия - най-големият брой, регистриран от международната организация при който и да е било конфликт до момента, предаде Ройтерс.

 

ИЗБРАНО
Това ли е жената, заради която Кийт Ърбан заряза Никол Кидман? Лайф
Това ли е жената, заради която Кийт Ърбан заряза Никол Кидман?
9690
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
19366
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
9570
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина IT
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
12853
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
1094
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна Trip
Само за 9 евро: Испания стартира мащабна разпродажба на билети за пътуване с влак в цялата страна
1987
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
1868
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
57