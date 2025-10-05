Целта е пътят "Салахедин" да се отвори за преминаване на цивилни граждани

729 Снимка: БТА/АР

Египетски булдозери вчера са започнали да разчистват пътя "Салахедин" между северната и южната част на ивицата Газа, съобщи Египетската комисия за подпомагане на палестинския анклав, цитирана от в. "Ал Ахрам" и БТА.

Говорителят на Комисията Мохамед Мансур каза за телевизия "Ем Би Си Миср" (MBC Misr), че операцията включва и разширяване на египетския лагер за разселени палестинци в района, с което той ще стане най-големият до момента лагер.

Местни новинарски сайтове споделиха видеокадри на булдозерите, които се движат по главната пътна артерия. Палестинската онлайн медия "Ал Кудс" информира, че се осъществява координация между египетските и израелските власти, за да се позволи преминаване на тежките машини. Целта е "Салахедин" да се отвори за преминаване на цивилни граждани.

Развитието следва прегрупирането и преместването на израелските сили в няколко части на анклава.

През последните няколко дни Египетската комисия за подпомагане на Газа завърши изграждането на осем лагера за разселени лица, които ще приютят десетки хиляди палестинци.

دخول عشرات الجرافات والآلات الهندسية المصرية عبر شارع صلاح الدين نحو وسط قطاع غزة، لتجهيز مخيم إغاثي مؤقت يضم آلاف الخيام للنازحين قرب مخيم البريج pic.twitter.com/JAts4LiZpe — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) October 4, 2025

Наред с това са раздадени 500 000 пакета с хранителни продукти.

Главният път носи името на известния като Саладин владетел на Египет и Сирия Юсуф Салах ад Дин ибн Аюб, основател на династията на Аюбидите, който през 1187 г. побеждава кръстоносците в Йерусалим. Погребан е в мавзолей край Омаядската джамия в Дамаск.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху "Хамас", предупреждавайки, че няма "да търпи никакво забавяне" в изпълнението на плана му за освобождаване на държаните в ивицата Газа заложници и спиране на огъня с Израел.

Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента, пътуват за Египет, за да завършат дискусиите по условията за освобождаване на заложниците. "Хамас" и Израел ще водят непреки преговори в неделя и понеделник в Кайро за освобождаването на държаните в Газа заложници и на затворници от израелските затвори

