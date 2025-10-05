Египетски булдозери вчера са започнали да разчистват пътя "Салахедин" между северната и южната част на ивицата Газа, съобщи Египетската комисия за подпомагане на палестинския анклав, цитирана от в. "Ал Ахрам" и БТА.

Ивицата Газа

Говорителят на Комисията Мохамед Мансур каза за телевизия "Ем Би Си Миср" (MBC Misr), че операцията включва и разширяване на египетския лагер за разселени палестинци в района, с което той ще стане най-големият до момента лагер.

Местни новинарски сайтове споделиха видеокадри на булдозерите, които се движат по главната пътна артерия. Палестинската онлайн медия "Ал Кудс" информира, че се осъществява координация между египетските и израелските власти, за да се позволи преминаване на тежките машини. Целта е "Салахедин" да се отвори за преминаване на цивилни граждани.

Развитието следва прегрупирането и преместването на израелските сили в няколко части на анклава.

През последните няколко дни Египетската комисия за подпомагане на Газа завърши изграждането на осем лагера за разселени лица, които ще приютят десетки хиляди палестинци.

Наред с това са раздадени 500 000 пакета с хранителни продукти.

Главният път носи името на известния като Саладин владетел на Египет и Сирия Юсуф Салах ад Дин ибн Аюб, основател на династията на Аюбидите, който през 1187 г. побеждава кръстоносците в Йерусалим. Погребан е в мавзолей край Омаядската джамия в Дамаск. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху "Хамас", предупреждавайки, че няма "да търпи никакво забавяне" в изпълнението на плана му за освобождаване на държаните в ивицата Газа заложници и спиране на огъня с Израел.

Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента, пътуват за Египет, за да завършат дискусиите по условията за освобождаване на заложниците. "Хамас" и Израел ще водят непреки преговори в неделя и понеделник в Кайро за освобождаването на държаните в Газа заложници и на затворници от израелските затвори

