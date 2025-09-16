Руските сили проведоха рано днес мащабна атака срещу югоизточния украински град Запорожие, при която загина 41-годишен мъж, 13 души бяха ранени и бяха предизвикани множество пожари, съобщи областният губернатор, предаде Укринформ.

Русия - Украйна

През нощта руските сили атакуваха Запорожие с ракетни системи за залпов огън "Торнадо-С", като удариха кварталите "Комунарски" и "Шевченковски" на града. Бяха нанесени щети на жилищни блокове, частни домове, автосервизи, бензиностанции и промишлени съоръжения, съобщи по телевизията областният губернатор Иван Федоров, предаде Укринформ.

"Беше трудна нощ за Запорожие. Врагът нанесе най-малко десет удара по града, най-вероятно с ракетни системи "Торнадо-С". Те атакуваха два района - Комунарски и Шевченковски. В Комунарски врагът удари детска площадка, заобиколена от жилищни блокове. Бяха нанесени щети на жилищни високи сгради", каза той, цитиран от БТА.

В квартал Шевченковски руските сили удариха частни жилищни райони, поразявайки промишлени съоръжения като автосервиз, паркинг и бензиностанция. Според Федоров всички ударени съоръжения са били изцяло граждански.

Общо 10 жилищни сгради и 12 частни къщи са били повредени.

Иван Федоров каза, че сред ранените има и две деца, предаде Ройтерс.

Снимките, публикувани от губернатора в интернет, показват пожарникари, които се борят с пожари в частни домове и други сгради.

Службите за спешна помощ на Украйна съобщиха за пожар, обхванал площ от 350 кв. м в три жилищни сгради и в сервизна станция с площ от 600 кв. м.

Въздушни удари е имало и в Николаевска област в Южна Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Областният управител на Николаевска област Виталий Ким съобщи за един загинал там.

"Преди няколко часа руснаците атакуваха ферма в община Черноморска. Един мъж, тракторист, беше убит, докато работеше на полето", написа служителят в "Телеграм".

Ударите идват на фона на застой в преговорите за мирно уреждане на конфликта, който продължава повече от три години и половина, посочва АФП.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ.

"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия.

По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

"Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност", каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.

"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.

Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.

