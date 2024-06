Един войник е загинал, а осем души, сред които един цивилен, са ранени при експлозията на боеприпаси на военен полигон в Чехия по-рано днес, предаде Ройтерс.

Експлозията стана на полигон "Либава" в източната част на страната, става ясно от съобщение на чешките въоръжени сили, добавя БТА.

An ammunition explosion at a military training area in Libavá, Olomouc Region, Czech Republic, on Monday morning left several soldiers injured, according to the Czech Army on social media.



They described the accident involving unspecified munitions as “serious.” A rescue… pic.twitter.com/uFuSD9TVZu