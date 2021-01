Избраният президент на САЩ Джо Байдън получи втората доза от ваксината срещу коронавирус - отново публично, както и първата.

Видеозапис от ваксинацията на Байдън е публикуван на в Twitter, на страницата на телевизионния канал ABC News.

Първата ваксинация срещу COVID-19 беше направена на новоизбрания президент на 21 декември, в болница в щата Делауеър.

Байдън избра да му бъде поставен препаратът на BioNTech/Pfizer.

Избраният президент се ваксинира с първата доза седмица след като в САЩ започна масовата кампания за ваксинация срещу коронавируса. Бъдещата първа дама Джил Байдън също беше ваксинирана, съобщаиха от преходния екип на Байдън.

Досега в САЩ са разпространени 25,4 милиона дози, но само 8,9 милиона американци са получили първата от двете инжекции, доста под първоначалните планове да има 20 милиона ваксинирани до края на 2020 г.

Joe Biden receives the second dose of a Covid-19 vaccine on camera as part of an effort by the President-elect's incoming administration to reassure the country of the safety of the vaccines. https://t.co/ENQN0DtcXi pic.twitter.com/f8JAzkmV1y