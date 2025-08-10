За уреждането на конфликта в Украйна се водим от настоящото състояние на фронтовата линия и искаме да намерим решение, с което биха могли да живеят и Москва, и Киев, каза щатският вицепрезидент

3607 Снимка: Kin Cheung/АР/БТА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции и БТА.

В интервю за "Фокс Нюз" днес Ванс каза, че не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски, преди да се види с президента на САЩ Доналд Тръмп.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, каза още Ванс.

"Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.

