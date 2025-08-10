Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции и БТА.

Тръмп

В интервю за "Фокс Нюз" днес Ванс каза, че не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски, преди да се види с президента на САЩ Доналд Тръмп.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, каза още Ванс.

Тръмп и Путин се срещат в Аляска
Виж още Тръмп и Путин се срещат в Аляска

"Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.

 
ИЗБРАНО
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета Лайф
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета
3318
Грозни сцени от родната Втора лига: Фенове нахлуха да бият играчи, има и пострадали (Видео) Корнер
Грозни сцени от родната Втора лига: Фенове нахлуха да бият играчи, има и пострадали (Видео)
6024
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане Бизнес
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане
14192
Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи обяви, че напуска поста IT
Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи обяви, че напуска поста
525
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол Impressio
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол
20229
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
7400
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
2147
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
5