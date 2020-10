Двама убити и няколко ранени при нападение с нож във френския град Ница, съобщи АФП.

Според първоначалните информации атаката е станала в църквата "Нотр дам", а жертвите са мъж и жена.

Източник от полицията съобщи, че жената е била обезглавена при нападението, предаде Ройтерс. А според телевизия BFM жертвите са три.

Кметът на Ница написа в Туитър, че е на местопрестъплението, а извършителят е задържан от органите на реда. Кристиан Естрози определи случилото се като терористично нападение.

