Два малки самолета са се сблъскали във въздуха над регионалното летище Марана в американския щат Аризона, съобщиха от местното полицейско управление в официалната си страница във Фейсбук.

Във всяка от машините е имало по двама души.

Авиокатастрофата е станала около 8.30 часа в сряда сутрин на аеропорта, който се намира на около 21 мили северозападно от Тусон. Летището няма работеща кула за контрол на въздушното движение.

От полицията в Марана съобщиха, че са се ударили два едномоторни самолета Cessna 172S и Lancair 360 MK II, като към момента има информация за двама загинали.

Незабавно са информирани Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта.

Започнало е разследване за причините за инцидента.

#DEVELOPING:Two killed in a mid-air collision near Marana Regional Airport, Arizona.

A Cessna 172S and a Lancair 360 MK II, each carrying two people, collided upwind of Runway 12. The Lancair crashed and caught fire, while the Cessna landed safely. pic.twitter.com/hc7Nnmw6Yz