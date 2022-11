Петролен танкер, свързван с израелски милиардер, е бил ударен край бреговете на Оман от дрон с бомба.

Нападението е извършено снощи на фона на растящо напрежение с Иран край бреговете на Оман, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на базиран в Близкия изток служител по отбраната, пожелал да остане анонимен.

Малко по-късно израелски представител, цитиран от Ройтерс, заяви, че атаката е извършена от Иран с дрон, подобен на използваните от Русия в Украйна.

Танкерът е понесъл минимални щети по корпуса си, но няма ранени сред екипажа или изтичане на петрол от товарното отделение, заявиха от управлението на "Източнотихоокеанска корабна компания".

Междувременно Британската военна организация в региона, която наблюдава корабоплаването "Юнайтед кингдом марин трейд оперейшънс", каза за АП, че "знае за инцидента и в момента той се разследва", добавя БТА.

Служителят идентифицира нападнатия морски съд като "Пасифик зъркон" - плаващ под либерийски флаг петролен танкер. Той е под управлението на базираната в Сингапур "Източнотихоокеанска корабна компания", собственост на израелския милиардер Идан Офер.

Техеран и Израел са въвлечени в дългогодишна война в сянка в Близкия изток и срещу свързвани с Израел плавателни съдове в региона се извършват атаки с дронове, припомня АП, като допълва, че официално никой още не е поел отговорност за атаката.

