59 са потвърдените жертви, сред които на бебе и на малки деца, след като претоварена дървена лодка с мигранти се разби в скалистите рифове край южната част на Италия в неделя, предадоха Асошиейтед прес и БТА, позовавайки се на италианските власти.

Според официални представители има опасения, че броят на загиналите може да надхвърли 100, защото оцелели са казали, че на лодката може да е имало около 200 души. Според Върховния комисариат на ООН за бежанците и Международната организация за миграция на борда според оценките е имало над 170 души.

Най-малко 80 са спасените до момента. Един от оцелелите е бил задържан, след като някои от спасените са го посочили като трафикант.

Пред италианската държавна телевизия спасени са казали, че лодката е отплавала преди пет дни от Турция. Италианска служителка, цитирана от Ройтерс, съобщи, че по произход мигрантите са от Афганистан, Пакистан и Сомалия.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че мигрантите са били натъпкани в 20-метрова лодка при "неблагоприятни метеорологични условия". В изявление, разпространено от нейната канцелария, тя изрази "дълбоката си скръб за многото човешки животи", отнети от "трафикантите на хора".

"Нехуманно е да се разменя животът на мъже, жени и деца срещу "цената" на билет, платен от тях с фалшивата перспектива за безопасно пътуване", добави крайнодясната Мелони, чиито съюзници в управлението включват антимигрантската партия "Лига".

Тя обеща да използва лидерството си, за да настоява за репресии срещу заминаванията, организирани от трафиканти на хора, и да настоява пред други лидери от ЕС да помогнат на Италия в това начинание.

