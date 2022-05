Разследват 38-годишна българка, чийто автомобил се вряза в детска градина в Италия. При инцидента в град Акуила загина четиригодишно момче, а пет други деца бяха ранени, съобщи Wantedinrome.

Собственичката на колата оставила сина си - на възраст между 8 и 10 години, в превозното средство без надзор, докато прибере другото си дете от детската градина около 14.30 часа в сряда следобед.

Изведнъж колата - Volkswagen Passat, започнала да се спуска по хълма, набирайки скорост, след което се блъснала в оградата на детската площадка и помела групата деца, играещи си в близост. Част от тях се озовали заклещени под превозното средство. Сред тях бил и четиригодишният Томазо Д'Агостино, който починал вследствие на удара.

The fatal incident occurred when a car rolled down the hill and smashed through the school fence into the children's playground. #LAquilahttps://t.co/TpPPIklofH