Десетки хора загинаха след блъсканица по време на хиндуиското поклонение Кумб Мела в Праяградж в Северна Индия посред нощ, предадоха световните агенции. Местните власти, цитирани от Ройтерс, съобщават за близо 40 загинали.

Инцидентът е станал между 1 и 2 часа местно време в сряда, когато десетки милиони хора се събрали, за да се изкъпят в свещените води в най-благоприятния ден от шестседмичния фестивал, считан за най-голямото религиозно събиране на земята. Струпването на хора е толкова огромно, че може да се види дори от космоса, отбелязва Би Би Си.

Властите съобщиха, че инцидентът е станал близо до оградената зона, където аскетите е трябвало да се потопят в Сангам, мястото, където се сливат свещените реки Ганг, Ямуна и митичната невидима Сарасвати. Благочестивите хиндуисти вярват, че това освобождава хората от греховете и по време на Кумб също така носи спасение от цикъла на живота и смъртта.

Над 12 часа след инцидента безжизнени тела продължават да бъдат докарвани в моргата към медицинския колеж "Моти Лал Неру". Правителството все още не е обявило официален брой на жертвите.

"Пристигат още тела. Тук имаме близо 40. Прехвърляме ги и навън и ги предаваме на семействата едно по едно", каза полицай пред Ройтер, предаде БТА.

Разстроени роднини се редят на опашка, за да идентифицират убитите при блъсканицата, до която се стигна, когато множеството се насочило към смятано за свещено място, където се събират три реки, за да се потопят.

"Настана суматоха, всички започнаха да се бутат, да се дърпат, катереха се един върху друг. Майка ми падна... после моята снаха. Хората ги прегазиха", разказа 40-годишната Джагванти Деви, която седи в линейка с телата на роднините си.

Служител в болницата SRN в Праяградж, където са настанени някои от ранените, заяви, че загиналите или са получили сърдечни удари, или са имали съпътстващи заболявания като диабет.

"Хората дойдоха с фрактури, счупени кости... Някои бяха припаднали на място и бяха докарани мъртви", каза служителят, който не пожела да бъде назован.

Според Рену Деви, поклонник на 48 години, възрастни хора и жени са били стъпкани. Фоторепортер на Франс прес разказва, че поклонници и спасителните служби са се намесили, за да отнесат жертвите. Мястото на блъсканицата е останало осеяно с дрехи, обувки и други предмети, които хората са изгубили в момент на паника. Рену Деви казва, че в блъсканицата са пострадали неговата зълва и нейната дъщеря, момичето е оцеляло, но не и майка му.

Хиндуисткият фестивал Кумб Мела се очаква да привлече около 400 млн. души през шестте си седмици според представители на властите. Тази година местните власти са осигурили 150 хил. палатки и десетки понтони или плаващи мостове за поклонниците.

До вторник близо 200 млн. души са участвали през тази година от началото на фестивала преди две седмици, съобщиха официални лица, допълвайки, че повече от 50 млн. души са се потопили в свещените води до 14.00 ч днес.

