Двадесет и осем души бяха ранени на рап-концерт на открито в германския град Есен, след като буря събори стена от LED екрани, предаде ДПА, цитирайки информация на полицията. Двама души са пострадали сериозно при инцидента, случил се по време на изпълнение на рапърите Мартерия и Каспър. На концерта присъстваха около 18 000 души.

Германската метеорологична служба беше издала предупреждение за буря в 19:30 ч. (17:30 ч. по Гринуич). Говорителка на службата потвърди, че е имало кратка, но мощна буря.

Лекари са оказали помощ на около 150 посетители на концерта, много от които са страдали от шок. Тъмнината и дъжда затрудняваха работата им.

Първоначално рапърите продължиха изпълнението си, но силният дъжд наложи да го прекратят скоро след това.

Полицията започна разследване на причините за инцидента.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now