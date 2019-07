Дървена скулптура в естествен ръст на първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше открита вчера край родния й град Севница в Югоизточна Словения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Поръчана от работещия в Берлин американски артист Брад Доуни и издялана с моторна резачка от местния занаятчия Алеш Жупевц, статуята служи като допълнение към експозицията на Доуни в словенската столица, посветена на корените на Мелания в малката алпийска държава.

Ъгловатата непретенциозна фигура е издялана от дънера на живо липово дърво, чиято основа е оформена като висок постамент в поле край река Сава в село Рожно, на 8 километра от Севница, където Мелания е прекарала детството си.

Не е правен опит за постигане на прецизна прилика, дотолкова, че галерията в Любляна не е сигурна дали да приема статуята сериозно.

Въпреки че лицето на статуята е грубо издялано и не може да се познае, че това е Мелания, фигурата е с дреха, боядисана в светлосиньо, за да напомня мантото, с което г-жа Тръмп беше на церемонията по встъпването в длъжност на съпруга й като президент.

Доуни каза, че е искал да "води диалог с политическата ситуация в страната си" и да изведе на преден план статута на Мелания като имигрантка, омъжила се за президент, който се закле да намали имиграцията.

Скулпторът, известен с артистичното име Макси, е връстник на Мелания и е роден в същата болница като нея. В момента той се занимава главно с полагане на тръби.

