Неофициалното посещение на 63-годишния политик е включвало емблематичните пътища Трансфъгарашан и Трансалпина и районите Трансилвания, Буковина и Молдова

922 Снимка: Фейсбук на Ferda Vaněk

Чешкият президент Петър Павел предприе пътуване от няколко хиляди километра през Румъния, придружен от близки приятели, съобщават местните медии.

Държавният глава е изминал 3000 км с мотор и избирал скромно настаняване, без лукс. Сам е чертал маршрута, не спал никъде повече от една нощ и планирал настаняване ден за ден. Пътувал е само с няколко приятели и с минимални мерки за сигурност. Тези, които не го познават, лесно биха сбъркали тази компания с група приятели, които се забавляват на пътя.

Неофициалното посещение на 63-годишния политик е включвало емблематичните пътища Трансфъгарашан и Трансалпина и районите Трансилвания, Буковина и Молдова. По време на пътуването си Петър Павел е имал възможност да общува с местните жители и да открие румънската култура и традиции, пишат местните медии.

"Нямаше недостиг на приключения и дори срещнахме мечки", става ясно от разказа на негов приятел, който го е придружавал, в социалната мрежа Фейсбук.

В друга ситуация чешкият президент помогнал на непознат на улицата да преодолее епилептичен припадък. Разбира се, въпросният човек нямал представа кой му се е притекъл на помощ, коментират местните медии.

"Румъния е красива страна, с много мили хора и много красиви места. Има нещо диво и същевременно много приветливо в тези планини, нещо, което рядко се среща някъде другаде в днешно време", сподели Петър Павел пред сайта Idnes.cz след ваканцията в Румъния и подчерта, че ще я препоръча на всички, информира румънската телевизия Диджи 24.

Чешкият президент се занимава активно с мотоциклетизъм. Той се възползва от всяка възможност да яхне мотоциклета си, съчетавайки успешно тази си страст със задълженията си на държавен глава. Преди две години той отиде с мотор за откриването на Чешко-баварски фестивал на приятелството в германската провинция Бавария.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.