Символичният Часовник на Страшния съд остава и през 2019 година на 2 минути от ядрена война. Това съобщиха учените, автори на проекта The Bulletin of the Atomic Scientists. от Чикагския университет. Така те запазиха вероятността от фатален сблъсък на планетата от миналата 2018 година.

Според тях решението им трябва да се възприема "не като знак за стабилност, а като сериозно предупреждение към лидерите и хората по света".

Учените предупреждават, че човечеството е изправено едновременно пред две екзистенциални заплахи: ядрените оръжия и климатичните промени. Те подчертават, че през последната година тези основни заплахи са се увеличили заради разрастването на информационната война, която подкопава демокрацията по света, увеличава риска от тези и други заплахи, поставя бъдещето на цивилизацията пред огромна заплаха.

Две минути преди Апокалипсиса е бил часовникът и през 1953 година, когато страхът на хората от Студената война бе достигнал най-високо ниво, припомниха те. В тази година бяха извършени и първите опити с водородна бомба.

Часовникът на Страшния съд бе създаден от учените през 1947 година. За изминалите оттогава близо 70 години положението на стрелките се е променяло 23 пъти. Най-много назад- на цели 17 минути те са били през 1991 година, в края на Студената война и започване на ядреното разоръжаване в света.

Решението на положението на стрелките се взема от съвет от учени ,сред които има 18 лауреати на Нобелови награди.