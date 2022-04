Босфорът е затворен за движение в двете посоки поради гъста мъгла, съобщи Анадолската агенция.

В съобщение на сайта на Главната дирекция по брегова сигурност се посочва, че трафикът на кораби през истанбулския пролив е преустановен от 1.20 ч. тази нощ.

Heavy fog on Wednesday morning forced the closure of Bosphorus, adding to the pressure on the Russian oil and other commodities. #OOTT #OATT pic.twitter.com/lKiZQrYwT6