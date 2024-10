Президентът на САЩ Джо Байдън бе подложен на нападки от страна на Доналд Тръмп и републиканците заради твърдения, че е нарекъл поддръжниците на бившия президент "боклуци", предадоха световните агенции и БТА.

"Единственият боклук, който виждам да се носи тук, са неговите поддръжници", заяви Байдън на предизборна проява по видеоконферентна връзка. Това беше реакция на расистките коментари на комик, който по време на митинг на Доналд Тръмп в Ню Йорк нарече Пуерто Рико "плаващ остров от боклуци".

По-късно Джо Байдън написа в Екс, че е визирал думите на оратора на митинга на Тръмп, а не поддръжниците на експрезидента.

Републиканците обаче не загубиха време.

"Джо Байдън и Камала Харис мразят Америка и не заслужават още четири години" в Белия дом, заяви в изявление Керълайн Лийвит, говорителка на републиканския кандидат. "Камала трябва да отговори за тази срамна нападка срещу десетки милиони американци", добави тя.

"Ужасно е да кажеш подобно нещо", заяви Доналд Тръмп на предизборен митинг в Алентаун, Пенсилвания. Неговият кандидат за вицепрезидент Джей Ди Ванс определи коментарите на Джо Байдън като "отвратителни".

"Преди минути Джо Байдън заяви, че нашите поддръжници, нашите патриоти, са боклуци", заяви и републиканският сенатор Марко Рубио. "Той говори за обикновени американци, които обичат страната си".

While I am running a campaign of positive solutions to save America, Kamala Harris is running a campaign of hate. She has spent all week comparing her political opponents to the most evil mass murderers in history. Now, on top of everything, Joe Biden calls our supporters…