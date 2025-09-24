Ерол Мъск, 79-годишният баща на технологичния милиардер Илон Мъск, е обвинен в сексуално насилие над пет от своите деца от 1993 г. насам, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Изданието твърди, че тези обвинения може да обясняват защо Илон Мъск рядко споменава баща си и е в лоши отношения с него. "Гардиън" пише, че членове на семейството са се обръщали към милиардера за помощ, като понякога той им е помагал.

Позовавайки се на лични писма, имейли и интервюта със семейни членове, "Таймс" пише, че Ерол Мъск има поне девет собствени и доведени деца. Той и е бил женен три пъти и "запазва силен контрол над голяма част от фамилия".

Според съдебни документи, лична кореспонденция, социални работници и интервюта с роднини, най-ранното обвинение срещу Ерол Мъск датира от 1993 г. Тогава неговата доведена 4-годишна дъщеря споделя на близки, че той я е "докосвал".

Десет години по-късно същата доведена дъщеря твърди, че го е хванала да души мръсното ѝ бельо. Негови роднини твърдят, че е насилвал още две от дъщерите си, както и един доведен син.

През изминалите десетилетия са били започвани 3 полицейски разследвания по обвиненията към Ерол Мъск. Две от тях са приключили без резултат, а изходът от третото е неясен.

"Нямаше никакви доказателства, защото всичко това е измислица", заявява Ерол Мъск пред "Таймс", наричайки обвиненията "лъжливи". Той обвинява, че някои от фамилията "подучват децата да говорят неистини" и дори се опитват да изнудват Илон.

Илон Мъск рядко говори за баща си, но е описвал отношенията си с него като трудни. През 2017 г. той казва, че баща му е правил "почти всяко зло, за което може да си помислите".

В същото интервю Мъск споделя, че на 10 години е отишъл да живее при баща си, докато брат му Кимбал и сестра му Тоска остават при майка им.

"Съжалявах баща си, защото всички от нас останаха при майка ми. Той изглеждаше тъжен и самотен. Помислих си: "Мога да му правя компания." Но не разбирах тогава какъв човек е той ... Това не беше добра идея."

Без да навлиза в подробности, Мъск допълва пред изданието "Ролинг Стоун": "Баща ми има внимателно обмислени планове за зло. Той планира добре злодеянията си."

Ерол Мъск е през 1946 г. в Южна Африка. По професия е електромеханик, пилот и моряк. В продължение на години е работил в различни инженерни и строителни проекти в Южна Африка и Зимбабве.

В началото на своята кариера той печели големи проекти в сферата на недвижимите имоти. Той участва в строежа на офис сгради, търговски комплекси, жилищни квартали и дори военновъздушна база. Ерол Мъск притежава и магазин за авточасти.

В книгата на бившата му съпруга Мей Мъск се припомня, че по времето на развода им през 1979 г. той е притежавал две къщи, яхта, самолет, пет луксозни автомобила и камион.

В началото на 80-те години Ерол построява хижа в природния резерват Тимбавати, която е отдавал под наем на туристи.

През 1986 г. той придобива права върху продукцията на три замбийски мини за смарагди, въпреки че не е притежавал самите мини.

Ерол Мъск е милионер, но парите му не винаги са лесни за проследяване. Той е разследван и за убийството на трима чернокожи, но е оправдан.

Бащата на Илон Мъск казва, че е трябвало да ги застреля, защото банда от общо 8 души нахлула в дома му и смятала да "отреже главата на 6-годишната му дъщеря". Случаят е от 1998 година в Йоханесбург.

Ерол Мъск е бил и политик, като в началото на тази година урежда телефонен разговор между президента на Южна Африка Сирил Рамафоса и сина си Илон Мъск.

В началото на юни Ерол Мъск бе в Москва, където държа реч на форум, организиран от най-близките сътрудници на Владимир Путин. Там той коментира и избухването на скандала между сина му и президента на САЩ.

