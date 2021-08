Беларуската спринтьорка Кристина Тимановска реши да избяга, докато я караха до летище в Токио, защото баба й казала, че не е безопасно да се върне у дома в Беларус.

В ексклузивно интервю за Ройтерс във Варшава в четвъртък тя каза, че семейството й се опасява, че ще бъде изпратена в психиатрично отделение, ако се върне в Беларус, и че баба й се обадила, за да й каже да не се връща.

"Винаги съм била далеч от политиката, не съм подписвала никакви писма и не съм ходила на никакви протести, не съм казвала нищо против правителството на Беларус", каза Кристина Тимановска.

"Аз съм спортист и не разбирах нищо в политическия живот. Опитвам се да не правя нищо друго освен спорт в живота си и се опитвам да не ме разсейва политиката."

"Може да звучи жестоко заради всички ужасни неща, които се случиха в Беларус миналото лято, но се опитвах да се пазя от това, но всичко, което исках, е да отида на Олимпиадата и да дам всичко от себе си", каза спортистката, имайки предвид протестите миналата година срещу президента Александър Лукашенко и последвалите полицейски репресии.

"Исках да бъда на финала и да се състезавам за медали."

24-годишната спортистка предизвика фурор в неделя, когато каза, че треньорите, ядосани от критиките й към тях, са й наредили да лети от Токио до вкъщи. След като потърси защита от японската полиция, тя отлетя в сряда вместо за Беларус - в Полша.

Полша, която отдавна критикува авторитарното управление на Лукашенко и приюти много активисти от Беларус, предостави на Тимановска и нейния съпруг хуманитарни визи. Баба й остава у дома.

